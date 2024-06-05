З’явився український трейлер фантастичного фільму «Чужий: Ромул». В кінотеатрах України фільм стартує з 15 серпня.

Науково-фантастичний трилер повертає успішну франшизу «Чужий», що стартувала у 1979 році, до її початків. Під час розчищення занедбаної космічної станції група молодих космічних колонізаторів зіштовхується з найстрашнішою формою життя у Всесвіті.

Головну роль у цій частині зіграє акторка Кейлі Спейні, яка минулого року зіграла Прісциллу Преслі у біографічній драмі «Прісцилла» Софії Копполи. Цього разу Рідлі Скотт виступає продюсером проєкту, тоді як його режисером є Феде Альварес, який зняв популярний горор «Не дихай».

Українська прем'єра фільму «Чужий: Ромул» очікується 15 серпня.