Кінокомпанія Sony Pictures Entertainment оприлюднила перший трейлер фантастичного екшену «Веном: Останній танець». Головну роль зіграв відомий британський актор Том Гарді.

У центрі сюжету трилеру від Marvel залишається незмінний Едді Брок – журналіст, який співпрацює з інопланетянином Веномом. Завдяки цьому чоловік отримує надприродні можливості, і разом вони борються з негідниками. У третій частині трилогії журналіст наблизиться до космічного всесвіту «Людини-павука» та познайомиться з Клітусом Кессіді. Він знову потраплятиме у небезпечні пригоди, рятуючи людей.

Після того, як симбіот Веном залишає Едді, Брок випадково стає об'єктом нападу іншого загадкового зловмисника, який намагається використати його для власних цілей. Чи зможе Едді захистити себе? У той час як детектив Малліган починає своє розслідування.

Режисеркою стрічки стала Келлі Марсель, яка працювала над першими двома частинами. У головних ролях, окрім Гарді, також з’являться Чиветел Еджіофор, Джуно Темпл, Рис Іванс, Пеггі Лу, Аланна Убах та Стівен Грем.

Прем'єра «Веном 3» запланована на 25 жовтня 2024 року.