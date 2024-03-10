На газопровід під Ханти-Мансійськом сталась масштабна пожежа

У ніч на 10 березня в селищі Лихма в Ханти-Мансійському окрузі сталася масштабна пожежа на газопроводі. Про це повідомили місцеві ЗМІ.

Вибух на газопроводі пролунав увечері 9 березня. Російська влада стверджує, що внаслідок вибуху нібито ніхто не постраждав, бо ділянка, на якій стався вибух, начебто була безлюдна.

Місцеві жителі розповіли, що спалах був поряд із селищем Лихма, яке розташоване приблизно за 2,5 тис. кілометрів від України.

Тим часом у російському Курську вранці 10 березня дрон атакував нафтобазу. Наслідки влучання наразі уточнюються.

Також влада Бєлгородської області стверджує, що околиці міста Строїтель Яковлевського міського округу зазнали атаки двома дронами літакового типу. Уламки нібито впали на фуру, ніхто не постраждав.