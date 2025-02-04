Після підписання меморандуму відбулися двосторонні переговори

Україна підписала з Польщею меморандум про порозуміння щодо співробітництва у виготовленні та обслуговуванні озброєння. Про це у вівторок, 4 лютого, повідомили у пресслужбі Мінстратегпрому.

Угоду підписали 3 лютого акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» та Польська зброярська група (PGZ). Меморандум передбачає співробітництво в оборонній сфері.

«Зокрема, йдеться про виробництво боєприпасів, обслуговування бронетехніки й артилерії, а також посилення напрямку ППО», – повідомили у пресслужбі Мінстратегпрому.

Окрім цього, документ передбачає напрацювання фінансових механізмів для залучення фінансування, передбаченого Європейською оборонною стратегією (EDIS) та Європейською оборонно-промисловою програмою (EDIP).

Після підписання меморандуму відбулися двосторонні перемовини представників країн та оборонних компаній. Під час перемовин обговорили перебіг спільних проєктів та окреслили перспективні напрямки. У Мінстратегпромі повідомили, що йшлося, зокрема, про створення спільних підприємств, виготовлення вибухівки та локалізації виробництва польського озброєння в Україні.