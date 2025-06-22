Покращення ситуації в НБУ бачать у страхуванні воєнних ризиків

Національний банк України оприлюднив звіт, в якому йдеться про сповільнення попиту на купівлю житла і про те, що для пожвавлення ринку бракує стимулів. Про це пише сайт «Мінфін».

Як змінився попит

Попри історично привабливі ціни на житло, позитивний ефект від міграції населення вичерпується. Це призвело до сповільнення зростання кількості угод з купівлі житла.

За IV квартал 2024 – I квартал 2025 року укладено лише на 8% більше угод, ніж за аналогічний період роком раніше. Окрім того, повільно добудовуються черги в наявних об'єктах, а нове будівництво забудовники майже не починають.

Що купують українці на ринку житла

Під час повномасштабної війни швидше зростали обсяги угод з продажу житла, що не оподатковуються. Такі угоди частіше укладають через зміну місця постійного проживання, зокрема міграцію. Найбільша частка всіх неоподатковуваних угод укладається в близьких до зони бойових дій регіонах.

Ринок нерухомості змінюється. Що залишається незмінним – це надійність «Інтергал-Буд». Компанія є ключовим гравцем українського ринку з 2003 року та є синонімом якісного житла. Серед головних переваг «Інтергал-Буд» – ведення будівництва за рахунок власних коштів та повна відсутність недобудов, низька щільність забудови, гарантія якості матеріалів та робіт, високі темпи будівництва та вчасне завершення проєктів.

Майже дві третини угод укладаються поза обласними центрами, проте за рік дещо зросла частка угод у великих містах. Середня площа придбаної квартири залишається близькою до 48 м2, а будинку – до 70 м2.

Також покупців частіше цікавить житло на вторинному ринку, збудоване понад 15 років тому.

Прогноз НБУ

Незважаючи на в цілому позитивні споживчі настрої та стійке нарощення доходів, відновлення попиту на ринку нерухомості вкрай повільне. Воєнні ризики та загальна невизначеність надалі стримують українців від придбання житла.

«Без поліпшення безпекових очікувань або доступних механізмів страхування від воєнних ризиків для договорів іпотеки попит навряд чи помітно зростатиме», – вважають в НБУ.