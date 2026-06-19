В українських IT-топменеджерів зросли зарплати

У 2026 році топменеджери IT-компаній в Україні у середньому отримують 5800 доларів на місяць. Такі дані показало щорічне дослідження компенсацій від Indigo Tech Recruiters та Gidni Executive Search, пише Forbes.

За розподілом зарплат, чверть керівників заробляє до 4 тис. доларів, ще чверть – понад 8 тис. доларів. А ось 10% з опитаних отримують найвищі оклади – близько 10 950 доларів. У середньому по ринку зарплата становить понад 6 тис. доларів.

Найбільше заробляють технічні директори (CTO) – близько 8 тис. доларів на місяць. Водночас за рік їхні зарплати майже не змінилися. Натомість найшвидше зростають доходи керівників продажів і розвитку бізнесу (CRO/CSO) – плюс 21%.

Якщо враховувати бонуси, середній річний дохід топменеджерів IT-компаній у 2025 році становив 77 800 доларів. Найбільше тут отримують CEO, адже саме в них найбільші бонуси. У технічних директорів бонуси найменші – близько 6% від доходу.

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За даними аналітиків, парадокс у тому, що наймані CEO отримують медіанний оклад 7750 доларів – на 55% більше, ніж CEO-засновники – 5 тис. доларів. Втім, коли рахувати сукупний річний дохід з бонусами, різниця майже зникає – 108 тис. доларів у засновників проти 110 500 доларів у найманих.

Крім того, дослідження виявило ще одну цікаву тенденцію – стрімке зростання ролі CPO (продуктовий директор). Зокрема, за п’ять років їхній медіанний оклад виріс на 75%, з 4 тис. доларів до 7 тис. доларів.

Найсильніший вплив на рівень доходу має масштаб бізнесу. Топменеджери в компаніях з обігом понад 100 млн доларів заробляють на 142% більше, ніж їхні колеги в компаніях до 1 млн доларів.

Інші фактори теж впливають на дохід. Наприклад, продуктова компанія замість аутсорсингу додає 44% до зарплати, венчурні інвестиції – 48%, іноземний головний офіс – 32%. Саме ці умови сприяють тому, що медіанна зарплата топменеджера сягає 10 тис. доларів на місяць.

Також аналітики дійшли висновку, що тривала робота в одній компанії майже не гарантує зростання зарплати. Найбільші підвищення зазвичай отримують під час переходу на нову посаду або зміну компанії. При цьому головна причина, через яку топменеджери змінюють роботу, не гроші, а різниця в цінностях або підходах до управління компанією.

До слова, дослідження платформи DOU свідчить, що найвищі зарплати в українському IT найчастіше отримують фахівці у керівництві, DevOps-напрямах та роботі з даними. Загалом лише близько 9% айтівців заробляють понад 6 тис. доларів.