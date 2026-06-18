У компанії відкрито близько 40 вакансій у Львові

ІТ-компанія Skelar, що працює над розвитком стартапів та різних бізнесів, всередині липня відкриє свій офіс у Львові, що стане першим офісом компанії на заході України. Він працюватиме на вул. Зеленій, 151, пише Dou.ua.

Львівський офіс стане хабом для портфельних бізнесів компанії та команд SKELAR. Його площа становить 1300 м², на ній розмістять понад 100 робочих місць, дві кухні, терасу, лекторій на 120 людей, кілька лаунж-зон, бібліотеку, зону бігових доріжок. Простір буде безбар’єрним та дружнім до тварин. Також офіс матиме власні генератори для безперебійної роботи.

У зв’язку з відкриттям офісу у Львові компанія ще в січні розпочала наймати команду. Зараз відкрито понад 40 вакансій у напрямах Engineering, AI, Product, Marketing, Operations та інших.

ІТ-компанія Skelar – це спіноф екосистеми Genesis (тобто історично компанії пов’язані, але зараз Skelar працює як окрема самостійна компанія). Вона створює власні ІТ-продукти, а також працює як венчур-білдер – запускає та розвиває завдяки власним ресурсам інші ІТ-компанії.

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