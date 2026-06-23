Розкопки у Ташані 2026 року проводять вперше

На місці давньоруського городища Ташань на Київщині археологи виявили нові знахідки. Про підсумки другого етапу науково-рятівних, стабілізаційних та консерваційних робіт на пам’ятці археології місцевого значення 22 червня розповіли в Інституті археології НАН України.

«У ході досліджень було вивчено християнські поховання XVII–XVIII ст., понад десять об’єктів давньоруського часу, серед яких житло XII ст., господарські ями та зернова яма. Також простежено й досліджено потужні культурно-хронологічні горизонти XI–XII ст., що залягають на окремих ділянках пам’ятки на глибині до 4,5 м», – зазначають археологи експедиції під керівництвом Всеволода Івакіна.

фото зі сторінки Інституту археології НАН України

Під час робіт виявили велику кількість археологічних артефактів. Основна частина знахідок датується давньоруським періодом, також зафіксовані поодинокі матеріали доби пізнього палеоліту та козацького часу.

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Крем’яний скребок доби палеоліту

Ще раніше Архітектурно-археологічна експедиція дослідила на місці городища житло та культурні нашарування ХІ–ХІІІ ст. Там виявили кераміку, кістки тварин та інші добре збережені органічні рештки.

Серед цікавих знахідок – фрагменти амфор візантійського походження та скляний браслет, предмети, пов’язані з військовою справою та кінним спорядженням: бойовий наконечник стріли, фрагменти вудил, елементи поясного набору та срібну пряжку від взуття.

Індивідуальні знахідки

А у квітні там виявили раніше невідомий некрополь із похованнями XVII–XVIII ст. Крім того, археологи локалізували та частково дослідили фундаменти палацу Рум’янцева-Задунайського 1770-х років та муру довкола нього. Городище зазнало руйнувань внаслідок війни, загальна площа пошкоджень – 2814 м². Археологічні роботи на Ташанському городищі у 2026 році проводять вперше.