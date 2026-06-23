Під час торгів вартість землі зросла більше ніж утричі

Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області за понад 5 млн грн продала земельну ділянку у передмісті під будівництво багатоквартирного житлового будинку. Землю викупила львівська компанія «Енергопроф». Під час торгів вартість землі зросла більше ніж утричі.

Земельну ділянку площею 0,65 га у Миколаєві на проспекті Грушевського виставили 12 травня 2026 року через онлайн-майданчик «Прозоро.Продажі» зі стартовою ціною 1,3 млн грн. Торги провели 12 червня 2026 року через англійський трираундовий аукціон, під час якого учасники подають закриті пропозиції та не бачать ставки одне одного.

У торгах взяло участь п’ятеро учасників – ТОВ «Енергопроф», ТОВ «2Універсум», ТОВ «Перша миколаївська будівельна компанія», а також Оксана Федас та Ігор Качур. Під час торгів ціна ділянки зросла більш ніж утричі. Найвищу ціну за земельну ділянку запропонувало львівське підприємство ТОВ «Енергопроф» – 5,1 млн грн. Земельна ділянка призначена для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Невдовзі Миколаївська міська рада укладе з компанією-переможцем договір купівлі-продажу.

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Як видно з оприлюдненої на торгах інформації, земельна ділянка розташована у передмісті. Поруч із нею розташовані компанія «Хенкель Баутехнік», яка займається виробництвом і продажем клеїв, герметиків, будівельних матеріалів, завод сухих будівельних сумішей Ceresit та металобаза.

За даними аналітичної системи YouControl, товариство з обмеженою відповідальністю «Енергопроф» зареєстроване у Львові у 2016 році. Його засновником та кінцевим бенефіаром є Ігор Мартин. Керівник – Володимир Лотоцький, а підписант – Юрій Кінделевич. Основним видом діяльності компанії є електромонтажні роботи. Статутний капітал компанії – 1 тис. грн.