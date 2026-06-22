Йдеться про ділянку площею 0,14 га у селі Давидів

Давидівська сільська рада за 1,9 млн продала земельну ділянку для розміщення та експлуатації підсобних і допоміжних будівель підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Землю придбала фірма з Львівщини «ПромІндустрі».

Ділянку площею 0,14 га у селі Давидів виставили 19 травня 2026 року через онлайн-майданчик «Прозоро.Продажі» зі стартовою ціною 1,8 млн грн. Торги провели 16 червня через англійський трираундовий аукціон, під час якого учасники подають закриті пропозиції та не бачать ставки одне одного. У торгах взяло участь двоє учасників – ТОВ «ПромІндустрі» та ТОВ «Українська аукціонна компанія».

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Найвищу ціну за земельну ділянку запропонувало підприємство з Львівщини ТОВ «ПромІндустрі» – 1,9 млн грн. Ділянка призначена для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об’єкти оброблення відходів. Невдовзі Давидівська сільська рада укладе з компанією-переможцем договір купівлі-продажу.

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Як видно з оприлюдненої на торгах інформації, земельна ділянка розташована при дорозі H-09, неподалік вулиці Кар’єрна. Поруч із нею розташовані приватні будинки, АЗС «БРСМ» та компанія «Toptextil», яка займається продажем тканин та фурнітури.

скриншот google maps

За даними аналітичної системи YouControl, товариство з обмеженою відповідальністю «ПромІндустрі» зареєстроване у місті Яворів на Львівщині у 2024 році. Його засновником та кінцевим бенефіаром є Роман Пацула. Основним видом діяльності компанії є розведення свійської птиці. Статутний капітал компанії – 7,3 млн грн.