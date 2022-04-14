Праворуч Володимир Клименко – затриманий працівниками ДБР, керівник фракції партії ОПЗЖ з Маріуполя

В Одесі ДБР затримало державного зрадника, який сприяв діям Росії та був за ведення активних військових дій проти України. Йдеться про очільника фракції партії ОПЗЖ Маріупольської міської ради – Володимира Клименка. Про затримання колаборанта повідомила прес-служба ДБР у четвер, 14 квітня.

Керівник фракції партії ОПЗЖ Маріупольської міської ради проводив антиукраїнську інформаційну кампанію на підтримку Росії. Напередодні вторгнення росіян, колаборант на своїй офіційній сторінці в Facebook закликав до повалення чинної української влади. У ДБР не називають імені затриманого зрадника, але з фото можна розпізнати депутата з Маріуполя – Володимира Клименка.

«Цей "політик" пройшов "тернистий" шлях від людини Януковича, Медведчука, Королевської до керівника Маріупольської фракції "Опозиційної платформи За життя". Він став рупором кремля на сході – виступав за відновлення економічних зав’язків з Росією. Сьогодні щодо нього у суді розглядається справа щодо посягання на територіальну цілісність України», – йдеться у повідомленні ДБР.

Працівники ДБР знайшли Клименка на орендованій квартирі в Одесі, куди він втік з Маріуполя. Його перевірили через поліграф та встановили ймовірну причетність його до колабораційної діяльності. Депутата передали Службі безпеки України.

До слова, за оперативною інформацією ДБР, Клименко є колишнім чоловіком екс-генеральної прокурорки Криму Наталії Поклонської, яка зрадила Україну і сприяла анексії Криму Росією.

Нагадаємо, раніше мерія Маріуполя оприлюднила імена міських депутатів від ОПЗЖ, які допомогли росіянам паралізувати місто, створити там гуманітарну катастрофу та активно сприяють росіянам.