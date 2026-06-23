Роботи планують завершити за три місяці

Одну з алей львівського Стрийського парку оновлять за позабюджетні гроші – витрати на себе візьме проєкт Lviv.City, що на вул. Стрийській, 48. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач.

«Щодо Стрийського парку, в нас є кілька проєктів, які реалізовуємо за позабюджетні кошти в межах соціально-економічного партнерства. Є забудовник Lviv.City, що зводив офіси та має наміри щодо подальшого будівництва навпроти парку. Він виявив бажання профінансувати проєктування та подальші роботи щодо ремонту однієї з алей», – розповів Любомир Зубач.

Ідеться про оновлення доріжки, що з’єднує центральну частину Стрийського парку і територію Українського католицького університету. Тут буде нове освітлення, вуличні меблі, благоустрій відповідно до вимог доступності. Забудовник профінансує роботи з реконструкції на площі близько 1000 м і встановлення восьми лавок, п’яти урн та 10 нових світильників.

Роботи планують завершити впродовж трьох місяців.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Водночас частину території УКУ, до якої веде доріжка, теж змінять, повідомив Любомир Зубач. Парковку на цій ділянці університет перетворить в пішохідну зону.

«Стрийський парк – один з найдавніших та один з найгарніших парків Львова. А ще – один з найбільш відвідуваних. Він дуже популярний серед львів’ян і гостей міста. А це накладає певний відбиток: потрібне постійне оновлення паркових меблів, більший і дбайливіший догляд за парком», – сказав Любомир Зубач.

Що відомо про забудовника LvivCity

Як повідомляв ZAXID.NET, на вул. Стрийській, 48 планувалося будівництво інноваційного комплексу Lviv Tech City, проте в жовтні 2024 року холдинг українського бізнесмена Василя Хмельницького UFuture продав проєкт девелоперу VD Group з Івано-Франківська. Новий власник перейменував проєкт та змінив його концепцію на будівництво житла преміумкласу.

Проєкт VD Group передбачає п'ять черг будівництва, 11 будівель висотою 7–11 поверхів (загалом 500 квартир), дошкільний навчальний заклад, лікарню, коворкінг-зони та розгалужену комерційну складову.

ТОВ «В.Д.Груп» зареєстроване в Івано-Франківську і входить до групи родини Василя та Інесси Кавлак. Основними напрямками роботи компаній групи є альтернативна енергетика, будівництво та нерухомість. Також Василь Кавлак володіє готельною нерухомістю на курорті Буковель. Інесса Кавлак – колишня суддя івано-франківського господарського суду.