Територія LvivTech.City - навпроти Стрийського парку

Холдинг українського бізнесмена Василя Хмельницького UFuture продав проєкт LvivTech.City девелоперу VD Group з Івано-Франківська, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Новий власник, який купив офісну будівлю B01 та корпоративні права в компаніях, які володіють проєктом інноваційного парку LvivTech.City на вул. Стрийській, 48, перейменує проєкт у LvivCity і змінить його концепцію. Зокрема, тепер ітиметься про будівництво житла не бізнес, а преміум-класу.

«У Львові дефіцит якісного преміум житла. Все, що пропонує Львів, називаючи преміум, є максимум бізнес-класом», – повідомила пресслужба івано-франківського забудовника.

Коригує проєкт команда, яка створювала і концепцію LvivTech.City – Archimatika. Проєкт передбачає п'ять черг, 11 будівель висотою 7-11 поверхів (загалом 500 квартир), дошкільний навчальний заклад, лікарню, коворкінг-зони та розгалужену комерційну складову. Здача першої черги запланована на кінець 2025 року.

Що відомо про компанію VD Group

ТОВ «В.Д.Груп» зареєстроване в Івано-Франківську майже 10 років тому. Воно займається будівництвом і входить, за даними сервісу YouControl, до групи родини Василя та Інесси Кавлак. Основними напрямками роботи компаній групи є альтернативна енергетика, будівництво та нерухомість. Активи групи – це кілька сонячних електростанцій в Івано-Франківській області.

Інесса Кавлак – колишня суддя івано-франківського господарського суду. Компанія VD Group у 2018 році збудувала на місці старовинної садиби в Івано-Франківську восьмиповерхівку, хоча дозволів мала лише на п’ять поверхів. Навесні 2024 року журналісти повідомили про зв’язок Василя Кавлака і родини голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера через нерухомість в Буковелі. Сам Василь Кавлак володіє готельною нерухомістю на курорті вже понад 10 років.

Нагадаємо, що у квітні 2024 року ще один івано-франківський забудовник став власником майна у Львові. ТОВ «Львівінвестактив» з групи родини Луцьких стало новим власником «Львівського автобусного заводу». До групи компаній родини Луцьких також входить будівельна компанія з Івано-Франківська Blago.