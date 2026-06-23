Контрабанду на 35 млн грн вилучили на кордоні в січні

Детективи БЕБ спільно з прокурорами повідомили про підозру 38-річному львів’янину Назару Добрянському, який у січні цього року намагався перевезти через кордон контрабандну техніку Apple на суму понад 35 млн грн. На вилучений товар накладено арешт.

Як повідомили у вівторок, 23 червня, у БЕБ та прокуратурі Львівщини, у середині січня на кордоні затримали 38-річного львів’янина, який мікроавтобусом Renault Trafic намагався перевезти техніку Apple, приховавши від митного контролю. Щоб уникнути декларування та сплати митних платежів, чоловік обрав смугу «зелений коридор».

«Під час огляду транспортного засобу митники виявили спеціально обладнані сховки. Це були три отвори в днищі автомобіля (два – під сидіннями водія та пасажира та один – за водієм). Для конспірації вони закривалися металевими пластинами, обшитими тканиною. У тайниках виявили пакування з елітною електронікою», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Контрабандний товар був захований у мікроавтобусі

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А саме в мікроавтобусі знайшли техніку різних моделей торгової марки Apple: 501 iPhone, 211 навушників та 117 наручних годинників. Орієнтовна вартість товарів – понад 35 млн грн.

Перевізнику повідомили про підозру у контрабанді (ч. 2 ст. 201-3 ККУ). На вилучену техніку накладено арешт. Правоохоронці не розголошують подробиць справи, але за даними ZAXID.NET, підозру отримав львів’янин Назар Добрянський.