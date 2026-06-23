Роботи замінять кур'єрів доставок

Керівник одного з найбільших китайських маркетплейсів JD.com Річард Лю заявив, що компанія може відмовитися від послуг сотень тисяч кур’єрів через розвиток робототехніки та штучного інтелекту. За його словами, доставку посилок поступово виконуватимуть роботи, пише Вankier.pl.

«Рано чи пізно настане день, коли кур’єри фактично більше не будуть потрібні. Роботи доставлятимуть посилки», – заявив Річард Лю під час виступу в Пекіні. Втім, він не назвав конкретних термінів, коли автоматизована доставка зможе повністю замінити людей.

Частину таких рішень уже тестують у Китаї. Зокрема, в аеропорту Шеньчженя роботи доставляють їжу пасажирам біля виходів на посадку, а в інших містах автономні системи використовують громадський транспорт для доставки товарів до магазинів.

На думку Лю, розвиток робототехніки неминуче призведе до скорочення робочих місць, однак водночас створить попит на нові професії, пов’язані з обслуговуванням, налаштуванням та ремонтом роботів.

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Заява керівника JD.com пролунала на тлі масштабної автоматизації економіки Китаю. Новий п’ятирічний план розвитку країни визначив робототехніку одним із пріоритетних напрямків економічного зростання. Пекін планує активно впроваджувати штучний інтелект у сектор економіки та виробництво.

Тема викликає дедалі більше занепокоєння серед китайців через ризик втрати роботи. За оцінками, цього року кількість працівників фізичної праці в таких сферах, як виробництво та служби доставки, може сягнути 320 млн людей. Рівень безробіття серед молоді в Китаї уже перевищує 16%.

У відповідь влада Китаю вже анонсувала програми підтримки працівників та перекваліфікації. Серед професій, попит на які зростає завдяки розвитку нових технологій, називають інструкторів зі штучного інтелекту та операторів дронів.

До слова, вплив штучного інтелекту на скорочення у сфері IT наразі не особливо відчутний. Лише 5% звільнених – як в Україні, так і за кордоном повідомили, що втратили роботу саме через заміну їхньої ролі ШІ.