Росіяни завозять на Херсонщину туші худоби, інфіковані сибіркою

Росіяни масово завозять на окуповану частину Херсонщини туші, інфіковані сибірською виразкою. Туші закопують у скотомогильниках без дотримання санітарних норм. Про це у вівторок, 23 червня, повідомили у Головному управлінні розвідки.

Росіяни почали масово завозити до скотомогильників на Херсонщині інфіковані сибіркою туші худоби. Таких об’єктів на окупованій території близько 50, з них 10 становлять найбільшу загрозу. Йдеться про скотомогильники, що розташовані в районі населених пунктів Асканія-Нова, Скадовськ, Залізний Порт.

Розвідка зазначає, що туші заражених тварин необхідно спалювати, однак росіяни їх просто закопують, не дотримуючись жодних санітарних норм. Самі скотомогильники перебувають у занедбаному стані, а розташовані вони поблизу доріг та населених пунктів. При цьому деякі з них розташовані менш ніж за 1 км від житлової забудови.

«Захоронення інфікованої худоби не мають ані глухих огорож, ані інших захисних споруд. Ґрунти на могилах з часом осідають, однак необхідного для забезпечення біологічної безпеки обслуговування скотомогильників російська окупаційна адміністрація не здійснює», – йдеться у повідомленні ГУР.

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Розвідники зазначають, що недотримання окупантами правил утилізації зараженої худоби та порушення санітарних норм на скотомогильниках створюють серйозну небезпеку для місцевого населення й аграрного сектору Херсонщини. Такі дії можуть призвести до зараження ґрунтів і поширення хвороби серед здорових тварин.

«Навмисне або халатне створення умов для спалаху сибірської виразки – ще один злочин держави-агресора Росії, що може трактуватися як акт біологічного тероризму проти цивільного населення на тимчасово окупованих територіях України. Не виключено, що Росія може використати скотомогильники для проведення підривної операції під чужим прапором», – наголосили розвідники.

Сибірка, сибірська виразка чи антракс (міжнародний медичний термін) – гостре небезпечне інфекційне захворювання всіх видів сільськогосподарських, домашніх і диких тварин, а також людей, що спричиняється бактерією Bacillus anthracis. Захворювання переважно перебігає у вигляді шкірної форми, рідше можливі випадки легеневої та кишкової форм із явищами сепсису. Сибірка піддається лікуванню антибіотиками, але воно має проводиться лише в умовах стаціонару.