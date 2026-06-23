У Львові визначили маршрути та локацію для стоянки туристичних карет
Новини Львова від ZAXID.NET за 23 червня
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У вівторок, 23 червня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Сморід на все місто. У Раві-Руській мешканці жаліються на нестерпний запах через роботу спиртзаводу.
- Дослідження письмових доказів. У Франківському районному суді продовжили розгляд справи про вбивство Андрія Парубія.
- Чи працюють кондиціонери. У Львові тривають додаткові перевірки у громадському транспорті.
- Місце стоянки туристичних карет та маршрути. У Львові продовжують напрацьовувати правила роботи коней для іпотерапії.
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