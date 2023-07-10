Під час обшуків у клірика виявили заборонену символіку комуністів та нацистів

Служба безпеки України на Черкащині викрила проросійську діяльність одного з іподияконів місцевої церкви УПЦ МП. Клірик закликав відновити радянський союз, хвалив агресора Владіміра Путіна та зберігав заборонену комуністичну та нацистську символіку, повідомили у прес-службі СБУ у понеділок, 10 липня.

Клірик, спілкуючись із вірянами церкви та своїми знайомими, регулярно вихваляв військове керівництво Росії та Путіна. Священник систематично виправдовував воєнні злочини Росії проти України, а також стверджував, що Рамзан Кадиров та його прибічники є «героями».

«Як виявилося у ході розслідування, іподиякон був прихильником нацизму і водночас пропагував ідеї "поновлення" радянського союзу та закликав до захоплення рашистами всієї території України», – повідомили у прес-службі СБУ.

Під час обшуків у помешканні клірика правоохоронці виявили комуністичну та нацистську символіку. Зокрема йдеться про картини Адольфа Гітлера та Владіміра Лєніна прапори із символікою СРСР, пронацистську та прокомуністичну пресу. Також у комп'ютері священника виявили матеріали російської пропаганди.

Священнику повідомили про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування російської агресії, глорифікація учасників збройної агресії та заперечення війни проти України). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.