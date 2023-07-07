Служба безпеки України в п’ятницю, 7 липня повідомила, що розслідує факти колабораційної діяльності настоятеля храму УПЦ МП у селищі Бородянка Київської області Віктора Талька. СБУ звинуватила Талька в тому, що він сприяв окупантам у депортації українців, а ще дозволив їм облаштувати катівню в церковному підвалі.

«Наразі перевіряються дані про його можливе сприяння рашистам у примусовому вивезенні до Білорусі майже 100 мешканців Київщини під час тимчасової окупації регіону. Крім того, співробітники СБУ розслідують обставини функціонування російської катівні на території храму, яким опікується Талько», – сказано в повідомленні.

За попередньою версією слідства, священик запропонував окупантам використовувати підвальне приміщення релігійної установи для ув’язнення учасників руху опору. СБУ задокументувала, що лише в період з 29 до 31 березня 2022 року росіяни утримували там трьох українських волонтерів, які привезли гуманітарну допомогу для місцевих жителів.

Також СБУ зазначила, що ініціювала лінгвістичну експертизу для перевірки публічних закликів священика щодо підтримки російських загарбників у війні проти України. Всі дії священика розслідуються за статтею про колабораційну діяльність Кримінального кодексу України. Підозру священику станом на ранок 7 липня не оголошували. Тальку загрожує до п’яти років ув’язнення.

Прикордонники затримали Віктора Талька в березні 2023 року при в’їзді до Києва. Перед цим журналісти опублікували матеріал про його колабораційну діяльність. В ньому йшлося про те, що Віктор Талько добровільно допомагав російським окупантам у Бородянці тероризувати місцевих, проводив пропагандистську роботу під час служб, а також надав приміщення для незаконного утримання 14 волонтерів, які приїхали до Бородянки з гуманітарною допомогою. Волонтерів тримали в церкві три дні.

За словами потерпілих, Віктор Талько вільно спілкувався з росіянами та міг вільно пересуватися тимчасово окупованою територією. Військова техніка окупантів стояла в ангарі за церквою Віктора Талька. Священик казав, що війна Росії проти України – це «покарання українців за гріхи», а росіян, на його думку, давно чекали для «визволення».