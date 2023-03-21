Священик надав підвал церкви для утримання 14 людей

Працівники державної прикордонної служби затримали настоятеля храму УПЦ Московського патріархату, який допомагав росіянам під час окупації частини Київщини. Вочевидь, йдеться про священника Віктора Талька з Бородянки, про зрадницьку діяльність якого розповідали журналісти Bihus.Info.

Про затримання настоятеля повідомили у прес-службі ДПСУ у вівторок, 21 березня. Священника затримали на в'їзді до Києва.

«Під час перевірки особи прикордонники встановили, що цей чоловік під час окупації одного з селищ на Київщині співпрацював з російською армією, годував їх та надавав інформацію про українців. Зі свідчень одного з утримуваних окупантами українця, що є у відкритому доступі, йдеться, що в підвалі церкви проросійського настоятеля утримували волонтерів», – повідомили у прес-службі ДПСУ.

За даними журналістів Bihus.Info, Віктор Талько є настоятелем храму УПЦ (МП) в Бородянці. У вільному доступі є інтерв'ю Віктора Талька, де він говорить, що війна Росії проти України – це покарання українців за гріхи, а росіян нібито давно чекали для «визволення».

Віктор Талько добровільно допомагав російським окупантам у Бородянці тероризувати місцевих, проводив пропагандистську роботу під час служб, а також надав приміщення для незаконного утримання 14 волонтерів, які приїхали до Бородянки з гуманітарною допомогою. Волонтерів тримали в церкві три дні.

За словами потерпілих, Віктор Талько вільно спілкувався з росіянами та міг вільно пересуватися тимчасово окупованою територією. Військова техніка окупантів стояла в ангарі за церквою Віктора Талька.