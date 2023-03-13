Уродженець Львівщини митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій відпочиває в Трускавці

Митрополита Харківського і Богодухівського УПЦ МП Онуфрія (справжнє ім’я Легкий Олег Володимирович) помітили на відпочинку в п’ятизірковому готелі Rixos Prykarpattya в Трускавці. 52-річний архієпископ, одягнений в цивільний одяг, заїхав у Rixos Prykarpattya 6 березня у товаристві жінки та, ймовірно, свого брата. Відповідні відео опинилися в розпорядженні ZAXID.NET.

Rixos Prykarpattya є одним із найдорожчих готелів Трускавця. Наприклад, найдешевші номери без харчування у Rixos Prykarpattya коштують від 3310 грн за добу, а ціна «Напівлюксу» стартує від 8720 грн за добу, «Люкс» коштує від 9460 грн. Та найдорожчі – трикімнатні апартаменти з кухнею та двома ваннами – від 27720 грн.

Онуфрій разом з компанією заїхав у Rixos Prykarpattya 6 березня (скріншот з відео)

Тиждень проживання в найдешевших номерах разом з харчуванням та базовими послугами на трьох осіб коштує близько 100000 грн, а в апартаментах – понад 420000 грн. За інформацією ZAXID.NET, гості з Харкова відпочиватимуть в готелі щонайменше тиждень.

Митрополит Онуфрій їздить по Харкову і Трускавцю на автомобілі Range Rover Autobiography, 2018 року випуску. Середня ринкова вартість такого авто близько 100000 доларів. Саме на цьому авто Онуфрія з компанією, з якою він заїхав у Rixos Prykarpattya, зафіксували на блокпості на виїзді з Харкова.

Митрополит Онуфрій та його пасажирка в автомобілі під час перевірки на блокпосту на виїзді з Харкова (скріншот з відео)

Range Rover Autobiography, на якому їздить митрополит Онуфрій (скріншот з відео)

Про мільйонні статки митрополита Харківського Онуфрія уже йшлося у розслідуванні програми «Гроші». Журналісти виявили, що архієпископ Онуфрій має елітну нерухомість у Харкові – будинки по 500 квадратних метрів, віп-квартири й земельні ділянки, а також цілий автопарк елітних авто та яхту. Загалом статки Онуфрія оцінили у 4,5-7,5 мільйона доларів.

За даними YouControl, Олег Легкий також володіє елітною квартирою в Печерському районі Києва, яка зараз виставлена на продаж за 340000 доларів, та будинком в Алушті. Також він є власником кількох фірм, окремі з них, за даними розслідувачів «Грошей», мають ознаки фіктивності, адже жодних ознак діяльності за адресою їх реєстрації немає.

Олег Легкий народився у місті Ходорів на Львівщині в сім’ї священика. Закінчив Одеську духовну семінарію та Київську духовну академію УПЦ (МП). У 2000 році пострижений в чернецтво в Києво-Печерській лаврі з ім’ям Онуфрій. У 2012 році рішенням синоду УПЦ МП призначений архієпископом Харківським і Богодухівським, а також ректором Харківської духовної семінарії та настоятелем Свято-Покровського чоловічого монастиря в Харкові.