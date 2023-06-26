Шевченківський районний суд Львова призначив рік іспитового терміну львівському пенсіонеру Геннадію Інькову, який поширював у «Однокласниках» заборонену комуністичну символіку.

Як вказано в матеріалах справи, уродженець Білорусі Геннадій Іньков у забороненій в Україні соцмережі «Однокласники» поширював комуністичну символіку. Слідство встановило, що в серпні 2022 року він поширив фотографію з червоним комуністичним прапором, георгіївською стрічкою та абревіатурою СРСР, що є забороненими в Україні.

Під час досудового розслідування Геннадій Іньков уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Враховуючи це, 22 червня суддя Шевченківського райсуду Руслан Єзерський визнав його винним за ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда тоталітарних режимів) ККУ та призначив йому рік позбавлення волі без конфіскації майна. Однак суд замінив увʼязнення на рік іспитового терміну. Суд також конфіскував у пенсіонера мобільний телефон, через який він користувався соцмережею «Однокласники». Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.