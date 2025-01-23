Підліток розписав балончиком стіни будинків та паркани у Городенці та селі Котиківка

Городенківський районний суд визнав учня третього курсу місцевого професійного ліцею Дмитра Збіглея винним у дрібному хуліганстві. За нанесення на стіни та паркани написів з демонстрацією нацистських та проросійських поглядів підлітку призначили 85 грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 16 січня, за тиждень до цього ввечері Дмитро Збіглей розписав балончиком стіни будинків, двері та паркани на шести вулицях у Городенці та в селі Котиківка. Написи демонстрували нацистські та проросійські погляди.

Під час судового засідання підліток у присутності матері визнав свою вину і запевнив, що таке більше не повториться. Суд також врахував, що на момент вчинення адміністративного правопорушення обвинувачений досяг 17 років.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Ірина Андріюк визнала Дмитра Збіглея винним у дрібному хуліганстві і призначила йому 85 грн штрафу. Також підліток має сплатити 605 грн судового збору.