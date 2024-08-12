За знищення трьох позашляховиків прикарпатці отримали по 40 тис. грн

Правоохоронці затримали жителів Долинської громади – 15-річного хлопця та його 18-річного родича, які у липні за інструкціями з Telegram-каналу підпалили три позашляховики військовослужбовців. За серію підпалів прикарпатці отримали по 40 тис. грн, їм загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 12 серпня, підозрювані влаштували підпали автомобілів у Калуші та Долині з інтервалом у декілька днів. Загалом за місяць вони знищили три позашляховики військовослужбовців, які проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті.

Паліями виявилися 18-річний мешканець села Княжолука Долинської громади та його 15-річний родич. Останній знайшов в одному з Telegram-каналів оголошення про «легкий підробіток». Йшлося про підпали військових автомобілів, адмінбудівель ТЦК та релейних шаф на лініях залізничного сполучення західного регіону України.

Для виконання завдань юнак залучив свого 18-річного родича. Вони об’їжджали на велосипедах населені пункти, відстежували позашляховики військових та фотографували їх. Знімки скидали роботодавцям, які погоджували автомобілі, які необхідно було знищити.

Автомобілі вночі обливали саморобною сумішшю із бензину та масла. Свої дії палії фіксували на відео та скидали кураторам у Telegram. За перші підпали прикарпатці отримали по 40 тисяч гривень.

«Надалі роботодавці запропонували підозрюваним продовжити серію підпалів на Прикарпатті вже за більшу винагороду – 5 тисяч доларів за 2 автомобілі. Однак під час чергової спроби умисно знищити позашляховики, за силової підтримки спецпризначенців КОРД, їх викрили та затримали поліцейські.У фігурантів вилучили мобільні телефони, одяг, травматичний пістолет та інші речові докази, які підтверджують їх причетність до вчинення кримінальних правопорушень», – інформують у поліції.

18-річному прикарпатцю оголосили підозру за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань і взяли під варту без можливості внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Слідчі УСБУ надають правову кваліфікацію діям неповнолітнього, щоб теж притягнути його до відповідальності.