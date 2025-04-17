Під час обшуків офісу та квартири рівнянки правоохоронці вилучили більше 1 кг психотропних речовин

У Рівному поліцейські викрили 31-річну наркокурʼєрку. У жінки вилучили PVP, мефедрон, амфетамін та інші наркотики вартістю понад 1,3 млн грн. Про це повідомила 17 квітня пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, 31-річна жінка через поштомати логістичної компанії отримувала гуртові партії заборонених речовин, фасувала їх та відправляла далі наркозалежним клієнтам. Замовлення отримувала через кілька спеціалізованих Telegram-каналів.

«Під час затримання у підозрюваної вилучили 14 пакетів із особливо небезпечною психотропною речовиною альфа-PVP, 40 пігулок психотропної речовини МДМА та 7 пакетів з амфетаміном. Вона саме отримала чергову партію товару», – зазначили у прокуратурі.

Крім того, під час обшуків офісу та квартири рівнянки правоохоронці вилучили більше 1 кг психотропних речовин – амфетаміну, альфа-PVP та мефедрону, а також 332 пігулки МДМА, 20 грамів канабісу, пристрій для його вживання, мобільні телефони, 40 сім-карт, електронні ваги, пакувальну продукцію тощо.

За цінами «чорного» ринку вартість вилучених заборонених речовин перевищує 1,3 млн грн.

Слідчі оголосили рівнянці підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України). Санкція статті передбачає від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.