Затриманим загрожує до 12 років ув'язнення

Правоохоронці викрили 44-річного киянина, який організував контрабанду кокаїну з Гондурасу до України. Наркотик постачали через Панаму, що у Південній Америці. Про це у понеділок, 5 травня, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Як встановили слідчі, 44-річний киянин, який організував контрабанду наркотику, тривалий час проживав у США. Кокаїн чоловік отримував від своїх іноземних партнерів. В Україні киянин залучив до співпраці спільників, які адміністрували Telegram-канал, де клієнти робили замовлення, а також передавали наркотик покупцям.

Щоб переправити кокаїн з Гондурасу до України, іноземці фасували його у вакуумні пакування та ховали в стінках картонних коробок. У ці коробки гондураські дилери клали одяг або оргтехніку та надсилали через Панаму до Києва. Щомісяця до столиці надходило від 20 до 30 посилок, кожна з яких містила близько 100 г кокаїну. За даними поліції, щомісячний прибуток від реалізації кокаїну становив близько 8 млн грн.

У Києві організатор фасував наркотики на партії, а його спільники робили «кокаїнові схованки» у різних районах столиці та прилеглого регіону. Також за окрему плату, 30 доларів, дилери доставляли кокаїн до помешкання замовників. Крім того, партії кокаїну пересилали поштою, а дилери розповсюджували наркотик вже в роздріб методом з рук в руки.

Розрахунок здійснювався на криптогаманці за допомогою так званих «дропів» (транзитні карти для переказу грошових коштів).

Правоохоронці затримали киянина під час одержання посилки, де у стінках картонної коробки виявили 200 г кокаїну. Також у нього вилучили фальшиві документи, за допомогою яких він отримував посилки.

Організатору схеми та його спільникам слідчі оголосили підозри у контрабанді наркотичних засобів (ст. 305 ККУ) та незаконному придбанні, зберіганні та збуту наркотиків (ч. 3 ст. 307). Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення, наразі вони перебувають під вартою.