Поставки наркотиків надходили з країн Північної Америки та розповсюджувались в Україні

Працівники митниці спільно з СБУ викрили злочинну організацію, що займалася контрабандою наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах. Під час обшуків у фігурантів вилучили великі суми готівки та наркотиків на 9 млн грн.

Як повідомили у вівторок, 25 березня, у Львівській митниці, контрабандні поставки надходили з країн Північної Америки та розповсюджувались в Україні з допомогою міжнародних поштових операторів та через Телеграм-канали.

«В рамках кримінального провадження було проведено 45 санкціонованих обшуків на території м. Києва, Київської та Полтавської областей. Також виявлено і ліквідовано підпільну нарколабораторію, в якій вирощували близько 10 видів канабісу та виготовляли картриджі з вмістом екстракту канабісу для електронних пристроїв для паління», – йдеться в повідомленні митниці.

Під час обшуків у фігурантів вилучили наркотиків на 9 млн грн

Під час обшуків вилучили майже 262 тис. доларів США, понад 394 тис. євро, 18 550 фунтів стерлінгів, 23 кг канабісу, транспортні засоби, фасувальні пристрої, мобільні телефони, компʼютерну техніку, записники та інші докази злочинної діяльності.

Загалом вилучено наркотиків на суму понад 9 млн грн за цінами «чорного ринку».

Дев’ятьом членам злочинної організації повідомили про підозру в наркоторгівлі, контрабанді наркотичних засобів, утриманні наркопритонів тощо (ст. 255, ст. 209, ч. 2 ст. 306, ч.3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317, ч.4 ст. 28 ККУ).