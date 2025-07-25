Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного до відрахованої курсантки, зобов’язавши її відшкодувати військовій академії 450 тис. грн за утримання під час навчання. Дівчина перебувала на повному забезпеченні, але добровільно не виконала умов контракту.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2025 року, Ярина Л. навчалась у академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного із серпня 2022 року по квітень 2025 року. Курсантка подала рапорт про відрахування з академії, бо не хотіла продовжувати навчання. У рапорті курсантка зазначила, що знає про обов’язок відшкодувати витрати, пов’язані із її утриманням у навчальному закладі на підставі постанови Кабміну №964 від 12 липня 2006 року.

Після відрахування вона добровільно не виплатила гроші за своє утримання в навчальному закладі. Йдеться про 450 тис. грн, з яких 280 тис. грн – грошове забезпечення, ще понад 100 тис. грн продовольче забезпечення. Національна академія сухопутних військ звернулась до суду, щоб стягнути вказану суму. Відрахована курсантка не скористалась правом подати відзив на позовну заяву.

Цю справу розглянула суддя Наталія Кухар, яка дослідила усі матеріали та аргументи. Вона задовольнила позов військової академії та зобов’язала відраховану курсантку виплатити 450 тис. грн за утримання під час навчання. Рішення ще можна оскаржити.