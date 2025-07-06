У 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника.

ZAXID.NET публікував вартість навчання у найпопулярніших українських університетах та помітив певні спеціальності, які є найдорожчими для вступників у 2025 році. Вартість за один рік навчання може сягати до 100 тис. грн.

Найдорожчі спеціальності для вступу у 2025 році:

Право – до 90 тис. грн за рік навчання

Журналістика – до 76,6 тис. грн за рік навчання

Менеджмент – до 67,6 тис. грн за рік навчання

Маркетинг – до 79,6 тис. грн за рік навчання

Економіка – до 76,6 тис. грн за рік навчання

Міжнародні відносини – до 88 тис. грн за рік навчання

Туризм – до 76,6 тис. грн за рік навчання

Інженерія програмного забезпечення – до 100 тис. грн за рік навчання

Фінанси – до 78,2 тис. грн за рік навчання

Облік і оподаткування – до 76,6 тис. грн за рік навчання

Філологія (перша мова – англійська) – до 74 тис. грн за рік навчання

Готельно-ресторанна справа – до 61,7 тис. грн за рік навчання

Міносвіти раніше назвало затребувані та ризиковані спеціальності, вступивши на які можна не знайти роботу в майбутньому. Серед ризикованих спеціальностей: право, економіка, менеджмент, туризм, ресторанний бізнес, журналістика.

ZAXID.NET повідомляв детальну вартість навчання на усіх спеціальностях (денна форма, бакалавр) у таких ВНЗ:

Раніше ZAXID.NET детально розповідав про особливості вступної кампанії 2025 та про те, як отримати грант на навчання.

Міносвіти затвердило регіональні коефіцієнти для розрахунку конкурсного бала вступників – ми розповідали про значення коефіцієнтів та як їх варто застосовувати під час вступної кампанії.