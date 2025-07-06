До 90 тис. грн за рік навчання: які спеціальності є найдорожчими для вступу у 2025 році
У 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника.
ZAXID.NET публікував вартість навчання у найпопулярніших українських університетах та помітив певні спеціальності, які є найдорожчими для вступників у 2025 році. Вартість за один рік навчання може сягати до 100 тис. грн.
Найдорожчі спеціальності для вступу у 2025 році:
- Право – до 90 тис. грн за рік навчання
- Журналістика – до 76,6 тис. грн за рік навчання
- Менеджмент – до 67,6 тис. грн за рік навчання
- Маркетинг – до 79,6 тис. грн за рік навчання
- Економіка – до 76,6 тис. грн за рік навчання
- Міжнародні відносини – до 88 тис. грн за рік навчання
- Туризм – до 76,6 тис. грн за рік навчання
- Інженерія програмного забезпечення – до 100 тис. грн за рік навчання
- Фінанси – до 78,2 тис. грн за рік навчання
- Облік і оподаткування – до 76,6 тис. грн за рік навчання
- Філологія (перша мова – англійська) – до 74 тис. грн за рік навчання
- Готельно-ресторанна справа – до 61,7 тис. грн за рік навчання
Міносвіти раніше назвало затребувані та ризиковані спеціальності, вступивши на які можна не знайти роботу в майбутньому. Серед ризикованих спеціальностей: право, економіка, менеджмент, туризм, ресторанний бізнес, журналістика.
ZAXID.NET повідомляв детальну вартість навчання на усіх спеціальностях (денна форма, бакалавр) у таких ВНЗ:
- ЛНУ імені Івана Франка
- «Львівській політехніці»
- КПІ імені Ігоря Сікорського
- КНУ імені Тараса Шевченка
- Харківському університеті імені Каразіна
- Києво-Могилянській академії
- Сумському державному університеті
- ХНУРЕ
- Медичному університеті імені Богомольця
- Чернівецькому університеті імені Федьковича
- Львівському медичному університеті імені Данила Галицького
- Прикарпатському університеті імені Стефаника
- Одеському національному університеті імені Мечникова
- Національному університеті біоресурсів і природокористування
Раніше ZAXID.NET детально розповідав про особливості вступної кампанії 2025 та про те, як отримати грант на навчання.
Міносвіти затвердило регіональні коефіцієнти для розрахунку конкурсного бала вступників – ми розповідали про значення коефіцієнтів та як їх варто застосовувати під час вступної кампанії.