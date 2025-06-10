Івано-Франківський окружний адмінсуд задовольнив позов Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба до курсанта, який після відрахування не відшкодував 209 тис. грн витрат на своє утримання під час навчання. Хлопець не виконав умов контракту, тому університету довелось звернутись до суду по компенсацію.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі, курсант проходив навчання в університеті Повітряних сил із серпня 2024 року до лютого 2025 року. Під час навчання курсанти перебувають на повному державному забезпеченні.

Представник навчального закладу повідомив суд, що після відрахування з університету в нього виник обов’язок відшкодувати витрати на своє утримання під час навчання – 209 тис. грн, з яких 183 тис. грн це грошове забезпечення. Такий пункт був у контракті про навчання. Оскільки хлопець добровільно не виконав умови контракту після відрахування з університету, то представник навчального закладу звернувся до суду.

Відповідач заявляв, що грошове забезпечення не має включатись у витрати, пов’язані із утриманням курсанта, але суддя із ним не погодився.

«Оскільки саме в кошторисі ВНЗ передбачаються кошти на виплату грошового забезпечення курсантів ВНЗ, то вказане грошове забезпечення належить до категорії витрат на навчання таких курсантів. Суми відшкодування на корить держави можуть визначатись з урахуванням вартості навчання, виплат на утримання особи, яка навчається (наприклад, вартість проживання, їжі та обладнання, наданих особі під час навчання), субсидованої державою стипендії особі, яка навчається», – вказано у рішення суду.

Цю справу розглянув суддя Сергій Гомельчук, який дослідив усі аргументи та матеріали. Він задовольнив позов університету Повітряних сил та зобов’язав відрахованого курсанта відшкодувати 209 тис. грн за його утримання під час навчання. Рішення суду ще можна оскаржити.