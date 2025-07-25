Нагородження медиків у львівській мерії

Напередодні Дня медичного працівника, який в Україні відзначають 27 липня, у львівській ратуші привітали та відзначили тих, хто щодня своєю працею піклується про здоров’я та життя людей, повідомили у пресслужбі ЛМР.

«Велика подяка за ваше щоденне невтомне служіння. Від імені громади міста маю велику честь персонально подякувати кожному і кожній з вас за вашу працю і передати вам відповідні подяки», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий та вручив відзнаки.

Подяки від громади міста отримали:

1. Віталій Шмигельський, комерційний директор Першого медичного об’єднання Львова;

2. Ірина Литвин, директорка з адміністративно-правової роботи Першого медичного об’єднання Львова;

3. Лідія Голянська, головна медична сестра Першого медичного об’єднання Львова;

4. Христина Вергун, в.о. завідувача відділення дитячої онкології, гематології та імунології лікарі святого Миколая Першого медичного об’єднання Львова;

5. Андрій Дворакевич, заступник медичного директора з хірургічної роботи лікарні святого Миколая Першого медичного об’єднання Львова;

6. Юлія Дерев'янко, фізична терапевтка відділення реабілітації лікарні святого Луки Першого медичного об’єднання Львова;

7. Мар’ян Кузьмак, завідувач хірургічного відділення, лікар-хірург лікарні святого Луки Першого медичного об’єднання Львова;

8. Максим Овечко, завідувач центру трансплантології лікарні святого Пантелеймона Першого медичного об’єднання Львова;

9. Олег Ковтуняк, завідувач центру голови і шиї лікарні святого Пантелеймона Першого медичного об’єднання Львова;

10. Галина Димид, завідувачка центру терапії лікарні святого Пантелеймона Першого медичного об’єднання Львова;

11. Назар Моспан, лікар-хірург відділення №1 Центру хірургії та онкохірургії лікарні святого Пантелеймона Першого медичного об’єднання Львова;

12. Надія Якимович, заступниця медичного директора з материнства та дитинства лікарні Князя Лева Другого медичного об’єднання Львова;

13. Мирослава Мартинюк, сестра медична денного стаціонару консультативно-діагностичного лікувального центру 2-ї міської поліклініки Львова;

14. Ірина Закрута, лікарка-терапевтка дільнична ІІ терапевтичного відділення 3-ї міської поліклініки Львова;

15. Наталія Химко, лікарка кардіологиня 4-ї міської поліклініки Львова;

16. Орест Куйдич, лікар ортопед-травматолог міського травматологічного пункту №1 5-ї міської клінічної поліклініки Львова;

17. Надія Луковська, сестра медична з масажу Центру раннього втручання 6-ї міської поліклініки Львова;

18.Ольга Пецух, молодша медична сестра Амбулаторії загальної практики сімейної медицини 6-ї міської поліклініки Львова;

19. Зеновій Труш, лікар стоматолог-ортопед Стоматологічної поліклініки №1 у Львові;

20. Андрій Солтис, лікар стоматолог-ортопед Стоматологічної поліклініки №4 у Львові;

21. Любов Кашицька, майор медичної служби, старша ординаторка-лікарка-анестезіологиня відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії клініки хірургії Львівського військово-медичного клінічного центру Державної прикордонної служби України;

22. Максим Середа, капітан медичної служби, старший ординатор-лікар-ортопед-травматолог хірургічного відділення (з палатами для лікування хворих з нейрохірургічними патологіями та хірургічно-гнійними захворюваннями) клініки хірургії Львівського військово-медичного клінічного центру Державної прикордонної служби України;

23. Іванна Татусько, сестра медична-анестезистка відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії клініки хірургії Львівського військово-медичного клінічного центру Державної прикордонної служби України;

24. Вадим Косенко, підполковник медичної служби, начальник відділення медичного постачання Військово-медичного клінічного центру Західного регіону;

25. Ірина Тимчина, працівниця ЗСУ, лікарка-кардіологиня кардіологічного відділення кардіологічної клініки Військово-медичного клінічного центру Західного регіону;

26. Андрій Сав’юк, заступник медичного директора з хірургічної допомоги Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих ім. Юрія Липи;

27. Віктор Ім, парамедик підстанції №4 станції екстреної медичної допомоги «Львів» Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;

28. Ольга Сарант, фельдшер з медицини невідкладних станів оперативно-диспетчерського відділу Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Загалом у галузі охорони здоров’я Львівської громади працюють понад 9,6 тисяч осіб – це лікарі, середній та молодший медичний персонал.