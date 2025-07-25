Місце аварії, в якій загинув Ярослав Рущишин

Державне бюро розслідувань встановлює всі обставини трагічної аварії 24 липня, в якій загинув 57-річний політик та підприємець Ярослав Рущишин. ДТП сталася на автодорозі Мукачево – Львів, неподалік села Бабухів Івано-Франківської області. Пресслужба ДБР повідомила, що генпрокурор відкрив провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху.

Правоохоронці встановили, що Ярослав Рущишин був за кермом мотоцикла Harley Davidson. Він в'їхав у причіп, зчеплений із трактором, яким керував місцевий житель.

«Інцидент стався у темну пору доби, в умовах обмеженої видимості. Унаслідок зіткнення народний депутат отримав тяжкі тілесні ушкодження та згодом помер у швидкій. Одразу після надходження повідомлення про ДТП на місце події виїхала слідчо-оперативна група ДБР. Фахівці працювали всю ніч, проводили огляд місця події, фіксували сліди, вилучали записи з камер відеоспостереження, опитували очевидців», – розповіли в ДБР.

Аварія сталася пізно ввечері. Фото ДБР

Наразі генпрокурор відкрив провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 ККУ). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Додамо, що Ярослав Рущишин був відомим львівським громадським діячем, меценатом та бізнесменом. Він співзасновник мистецького об'єднання «Дзиґа», засновник мережі швейних компаній «Троттола». З 2019 року був народним депутатом від фракції «Голос». Детальну біографію політика можна переглянути за посиланням.