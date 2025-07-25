Україна вже отримала від Німеччини сім систем протиповітряної оборони IRIS-T

Україна вже отримала від Німеччини сім систем протиповітряної оборони IRIS-T й скоро отримає ще одну. Про це у четвер, 24 липня, повідомив посол України в Німеччині Олексій Макеєв, передає «Інтерфакс-Україна».

Німеччина продовжує постачати необхідні Україні системи ППО IRIS-T.

«Вже сім систем зайшло, восьма заходить», – заявив Макеєв.

Також Німеччина надала Україні понад 60 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, які ефективно боряться з російськими дронами-камікадзе. Крім цього, українські військові використовують німецький зенітний артилерійський комплекс Skynex. Він, за словами посла, показує хороші результати у Повітряних силах України.

До того ж Київ і Берлін уже мають перші напрацювання щодо спільного виробництва додаткових систем ППО.

«Щобільше, вже є перші ідеї між представниками оборонної індустрії України і Німеччини, щоб спільно будувати додаткові системи ППО. Тобто брати гармату від Rheinmetall, ставити її на інший шасі, інкорпорувати також ракетні системи», – додав Макеєв.

Комплекс IRIS-T – це найсучасніша система протиповітряної оборони німецького виробництва. Вона призначена для знищення крилатих та балістичних ракет, а також літаків, гелікоптерів та БпЛА. Пускові установки можуть мати колісне або гусеничне шасі та містять 4 направляючих або 8 контейнерів з ракетами для вертикального пуску.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що Міністерство оборони України домовилося з німецькою компанією про збільшення постачання систем протиповітряної оборони IRIS-T і ракет до них.