Пускова установка IRIS-T оснащена 8 зенітними керованими ракетами

Комплекс IRIS-T Україна отримала від Німеччини. Під час однієї з атак військові за його допомогою збили 8 російських ракет за 30 секунд. Про це у суботу, 7 червня, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Командир стартової батареї зенітної ракетної бригади повітряного командування «Захід» розповів, що під час однієї з ворожих атак за 30 секунд захисники знищили вісім 8 крилатих ракет за допомогою комплексу IRIS-T.

Відомо, що пускова установка IRIS-T оснащена 8 зенітними керованими ракетами. Під час відбиття атаки воїни повністю її розрядили і не допустили ураження об'єкта критичної інфраструктури.

«Всі цілі ми знищили впродовж 30 секунд. Російські крилаті ракети заходили буквально одна за одною в зону ураження і ми відразу захоплювали їх як цілі і вели по них вогонь. На кожну ціль застосовували одну нашу зенітну керовану ракету. Відпрацювали зі 100-відсотковою влучністю», – пояснив командир.

За його словами, ще ніхто у світі, крім українців, не застосовував IRIS-T в таких динамічних та масштабних протиповітряних боях.

«До IRIS-T ми працювали на ЗРК Бук М1. Збили з нього також немало російських літаків, гелікоптерів і крилатих ракет. Але IRIS-T перевершив всі наші очікування. Ми його добре вивчили. Маємо серйозний бойовий досвід. Ще ніхто крім нас у світі не застосовував IRIS-T в таких динамічних та масштабних протиповітряних боях», – додав він.

Нагадаємо, у середу, 21 травня, Повітряні сили показали відео нічної бойової роботи українського льотчика з борта винищувача МіГ-29 під час відбиття російського масованого удару.