Берлін надасть Києву додаткові системи ППО та боєприпаси

США та Німеччина досягли домовленості щодо передачі Україні п’яти зенітних ракетних комплексів Patriot та боєприпасів найближчим часом. Про це сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 21 липня, передає «Європейська правда».

Пісторіус розповів, що під час поїздки до Вашингтона минулого тижня він домовився з главою Пентагону Пітом Гегсетом про участь Німеччини в передачі п’яти систем Patriot Україні. Він зазначив, що сторони координуватимуть дії для досягнення цієї мети найближчими днями.

Зауважимо, 21 липня стартувало 29-те засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) в форматі «Рамштайн» за участі 52 країн на рівні глав міноборони чи їхніх заступників. Віртуальне засідання відбувається під головуванням Німеччини та Великої Британії.

Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп оголосив, що США найближчим часом передадуть Україні 17 систем ППО Patriot. За словами Трампа, США забезпечить виробництво зброї, а фінансуватимуть його європейські партнери.

За даними «Мілітарного», американський зенітний ракетний комплекс Patriot може вражати повітряні цілі на висоті до 24,2 км, а його дальність залежить від типу ракети та становить 50-160 км. Імовірність ураження повітряної цілі комплексом Patriot PAC-3 становить 80-90%, а тактичної балістичної ракети – 60-80% однією ракетою за умови відсутності перешкод. Максимальна швидкість цілі, яку може ефективно перехопити ЗРК, – 1600 м/c.