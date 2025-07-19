Остання партія списаних танків надійде до України найближчими місяцями

Австралія передала першу партію американських танків M1A1 Abrams. Про це повідомило у суботу, 19 липня, міністерство оборони Австралії.

На запит України австралійський уряд погодився передати на потреби ЗСУ 49 танків. Йдеться про танки американського виробництва Abrams експлуатація яких добігла кінця.

У пресслужбі міністерства оборони Австралії повідомили, що Україна вже отримала більшість цих танків. Поставка останньої партії озброєння від Австралії прибуде до України найближчими місяцями.

«Танки Abrams підвищать мобільність та вогневу міць Збройних сил України, а також доповнять підтримку інших партнерів українським бронетанковим бригадам. Цей пакет підтримки вартістю приблизно 245 млн доларів є частиною допомоги в розмірі 1,5 млрд доларів, яку Австралія виділила Україні з початку російсько-української війни», – йдеться у повідомленні Міноборони Австралії.

Крім того, міністерство повідомило, що в серпні 2025 року Австралія перекине літак E-7A Wedgetail своїх повітряних сил до Європи. Літак буде захищати міжнародний шлях військової допомоги для України. Нагадаємо, раніше про рішення розгорнути свою авіацію для захисту логістичних шляхів до України оголосили Норвегія та Нідерланди.

Нагадаємо, про передачу танків Україні Австралія оголосила у жовтні 2024 року. M1A1 Abrams країна замінить на новіші моделі M1A2. У квітні 2025 року ABC News із посиланням на Міноборони Австралії повідомило що країна затримує поставки танків – причиною стало те, що США не надали дозволу на їх експорт.