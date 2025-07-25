На думку Зеленського, росіяни намагаються здійснити медійні перемоги для свого населення

Нині російські окупанти не можуть просунутися на фронті. Водночас тиск на ЗСУ є усіх сторін, повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу 24 липня.

За словами президента, наразі на фронті немає серйозних проривів, хоч росіяни намагаються пробити українську оборону. Водночас Зеленський заявив, що росіяни розуміють, що «отримають по шапці», і більше здійснюють військово-інформаційні операції.

Зеленський із посиланням на доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського повідомив, що 5-7 разів російські ДРГ заходили у Покровськ. На думку Зеленського, росіяни намагаються здійснити медійні перемоги для свого населення.

«Дві людини, шість людей. Був один раз, коли вони спробували закріпити 12 людей. Пробують зняти якесь відео: поставити прапор, зафільмували… і всі знищуються нашими захисниками», – сказав президент.

За словами Володимира Зеленського, на Сумському напрямку ситуація стала «набагато кращою, ніж була». На думку президента, там «були нормальні кроки» останній місяць, але на територію області намагаються заходити російські ДРГ.

Володимир Зеленський додав, що для окупантів умовним успіхом є Дніпропетровщина, оскільки з неї можна зробити інформаційні перемоги.

«Там така сама ситуація, як у Покровську. Вони заходять на поле. Все одно, зайшли вони туди чи ні: там живого місця немає, там ніхто не стоїть. Військові на відтяжці стоять і знищують все що можна. Я вважаю, що Суми залишаються їхнім інтересом, Покровський напрямок – залишається, Дніпропетровська область – дуже хочуть», – повідомив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, наприкінці червня Олександр Сирський повідомив, що ЗСУ зупинили просування росіян у прикордонні Сумщини. За його словами, Сили оборони також стабілізували лінію бойового зіткнення.