Олександр Сирський розповів про ситуацію на Сумському напрямку

Сили оборони України зупинили просування російських окупантів у прикордонних районах Сумщини протягом останнього тижня. Про це повідомив у четвер, 26 червня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«За підсумками травня-червня, можна констатувати, що цьогорічна хвиля намагань “літнього наступу” ворога з території РФ захлинається так само як торік – спроба наступальних дій противника на Харківщині. Натомість ухвалені раніше наші рішення вже дають результат», – повідомив Сирський.

За його словами, станом на 23-26 червня, просування російських військ у прикордонні Сумщини вдалося зупинити. Крім того, Сили оборони стабілізували лінію бойового зіткнення

Головнокомандувач додав, що Сили оборони на Сумщині застосовують тактику активної оборони та продовжують звільняти території на прикордонні області. Нагадаємо, 22 червня Сирський повідомив, що українські захисники звільнили село Андріївка на Сумщині, а також просуваються в Юнаківці поблизу українсько-російського кордону.

«На Північнослобожанському та Курському напрямках ми повторно скували близько 50 тисяч особового складу ЗС Росії, зокрема елітні бригади їхніх ВДВ і морської піхоти», – повідомив головнокомандувач.

За словами Сирського, дії Сил оборони у Глушківському районі Курщини примусили росіян відправити частину військ для захисту власної території, що знизило наступальні спроможності окупантів на Сумщині. Водночас тривають посилені оборонні роботи у Сумській області – Сирський повідомив, що в регіоні зміцнюють укріплення, а також нарощують системи інженерних загороджень. Для підготовки до оборони населених пунктів на Сумщині призначили відповідального посадовця, а також призначили заступника з питань інженерного фортифікаційного обладнання.

«Зведення додаткових фортифікаційних споруд, організація “kill-зон”, побудова антидронових коридорів для захисту наших воїнів і забезпечення більш надійно логістики наших військ – очевидні завдання, які виконуються, але оперативність виконання таких завдань має стати значно більшою. Протягом визначеного терміну повернуся з перевіркою», – підсумував Сирський.

Нагадаємо, 9 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про початок наступу росіян на Сумську і Харківську області. Станом на 27 травня росіяни окупували чотири села в області.

Вже 14 червня Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони зупинили просування росіян на Сумському напрямку. За словами президента, окупантам не вдалося просунутися далі, ніж на 7 км вглиб Сумщини. Згодом Зеленський повідомив, що на Сумському напрямку Росія розмістила приблизно 52 тис. солдатів.

22 червня головнокомандувач ЗСУ повідомив, що Сили оборони стабілізували ситуацію на Сумщині та повернули під контроль Андріївку.