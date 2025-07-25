Володимир Зеленський підписав скандальний законопроєкт 22 липня

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не обговорив закон про фактичну ліквідацію незалежності НАБУ і САП перед підписанням, оскільки зосереджений на питанні війни. Про це він сказав під час брифінгу 24 липня, передає hromadske.

«Напевно, треба було робити діалог. Завжди треба комунікувати. Я зосереджений на питанні війни, тому що зараз в Україні питання номер один – це питання війни. Найголовніша проблема – війна. Головний ворог – Росія», – відповів Зеленський на запитання, чому той не обговорював закон №12414 до підписання.

Він додав, що саме війна є найбільшим викликом, проте «важлива справедливість». Президент наголосив, що поважає думку суспільства, і тому ініціював свій законопроєкт №13533 про посилення незалежності антикорупційних органів.

«Я вважаю, що це абсолютно нормально – реагувати, коли люди чогось не хочуть, коли людям це не подобається. Люди мають право на те, щоб сказати, що вони думають. Для мене було дуже важливо, щоб ми адекватно почули, відреагували. Люди попросили змін. Ми відреагували», – сказав Зеленський.

Скандал навколо НАБУ і САП

22 липня депутати Верховної Ради підтримали законопроєкт №12414, який надає Генпрокурору повноваження впливати на діяльність антикорупційних органів та фактично ліквідує незалежність НАБУ і САП. Попри протести у низці міст України Володимир Зеленський таки підписав документ.

У своєму зверненні Володимир Зеленський запевнив, що антикорупційна система продовжить працювати, але «без російських впливів». Того ж дня на тлі чергових акцій протесту Зеленський анонсував законопроєкт щодо незалежності антикорупційних органів.

24 липня у Верховній Раді депутати від чотирьох партій зареєстрували новий законопроєкт №13531, який передбачає скасування положень документа №12414. Того ж дня Зеленський погодив текст свого законопроєкту №13533 та вніс його до Верховної Ради. У чому полягає компроміс законопроєкту Зеленського щодо САП і НАБУ, можна дізнатися тут.