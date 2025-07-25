Нелегальне виробництво діяло в житлових приміщеннях

Детективи Теруправління БЕБ у Львівській області викрили групу осіб, які незаконно виготовляли та продавали сигарети без акцизних марок.

Як повідомили у п’ятницю, 25 липня, у БЕБ Львівщини, виробництво з використанням спеціального обладнання налагодили у житлових приміщеннях, розташованих у місті. Продавали товар по всій області.

«Під час проведення слідчих дій детективи вилучили понад 5 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку, ⁠пакувальний станок, ⁠паперові коробки із сигаретними гільзами, упаковки для тютюнових виробів, чорнові записи тощо. Орієнтовна вартість вилученого складає понад 1 млн грн», – сказано у повідомленні БЕБ.

Під час обшуків вилучили сигарети без акцизних марок, станки та чорнові записи

У Західному регіональному управлінні ДПСУ уточнили, що незаконне виробництво організував 49-річний мешканець Львова у житловому масиві одного зі спальних районів. Готову продукцію планували незаконно переправити до країн ЄС, приховуючи у конструктивних порожнинах автомобілів.

Кримінальне провадження розслідують за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) ККУ.