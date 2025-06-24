Контрафактні сигарети виготовляли у Коломийському районі

У Коломийському районі правоохоронці виявили складські приміщення, в яких у промислових масштабах виготовляли сигарети без акцизних марок. Наразі встановлюють усіх причетних до схеми.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 24 червня, незаконний бізнес організували жителі Коломийщини. Виготовлений тютюн та сигарети збували на території Прикарпаття та сусідніх областей.

«Під час обшуків правоохоронці вилучили спецобладнання для виробництва сигарет, понад 1,2 тонн тютюну, близько 330 кг тютюнової сировини, 648 тис. сигарет, 1,3 млн гільз загальною орієнтовною вартістю близько 3 млн грн», – зазначили у прокуратурі.

Усіх причетних до виготовлення контрафактних сигарет встановлюють. За придбання, зберігання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 1, 2 ст. 204 і ч. 1 ст. 209 КК України), їм загрожуватиме до 6 років ув’язнення.