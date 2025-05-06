Обвинувачений ферментував сировину, використовуючи для цього бетономішалку та газовий балон

Снятинський районний суд визнав уродженця села Заболотів Федора Гафійчука винним у незаконному виготовленні та продажі тютюну і призначив йому 102 тис. грн штрафу.

Вирок винесли 30 квітня. Йдеться про масштабне виробництво тютюну, яке налагодив мешканець Заболотівської громади у 2023-2024 роках. Без ліцензії на виробництво тютюнових виробів Федір Гафійчук скуповував сировину у вигляді сухих фрагментів листкових пластинок тютюну і, використовуючи січкарню, подрібнював їх. Для створення насиченого аромату та кольору тютюну, а також регулювання його міцності, обвинувачений ферментував сировину, за допомогою бетономішалки та газового балону.

Під час обшуків у помешканні та автомобілі Федора Гафійчука вилучили 50 пакетів з тютюном вагою 966 кг. Правоохоронці встановили, що прикарпатець продавав тютюн за ціною 350-450 грн за кілограм, відправляючи посилки «Новою поштою».

28 березня Федір Гафійчук уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Іван Посохов визнав пркиарпатця винним у незаконному виготовленні та продажі тютюну і призначив йому 102 тис. грн штрафу. Тютюн конфіскують та знищать.