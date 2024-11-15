Чоловік зберігав підакцизну продукцію з метою подальшого збуту

У Коломийському районі поліція зупинила Renault Master місцевого жителя і виявила в автівці 300 кілограмів подрібненого тютюну. Під час обшуків у прикарпатця вилучили контрафактного товару на понад 300 тис. грн.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 15 листопада, за кермом мікроавтобуса, якого зупинив наряд патрульної поліції Снятина, був 29-річний мешканець Заболотівської громади. Під час перевірки у вантажному відсіку автомобіля інспектори виявили поліетиленові пакети з тютюном, вагою 300 кг.

«Надалі правоохоронці провели обшуки за місцем реєстрації та тимчасового проживання правопорушника. У помешканнях слідчі вилучили близько 500 кілограмів тютюну та інші речові докази. При спілкуванні з порушником правоохоронці з'ясували, що чоловік зберігав підакцизну продукцію з метою подальшого збуту», – розповіли в поліції.

Тютюн, вартістю 300 тис. грн, вилучили і направили на експертизу. За незаконне зберігання та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, прикарпатцю загрожує від 85 до 170 тис. грн штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.