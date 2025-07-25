Над Донецьком здіймається дим

Вранці 25 липня у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомили про сильне задимлення, а колишній радник мера Маріуполя та голова організації «Центр вивчення окупації» Петро Андрющенко повідомив про ураження військових та критичних об’єктів.

На відео, оприлюднених окупаційними телеграм-каналами, видно сильне задимлення у небі над Донецьком. За даними окупантів, атака припала на Київський район.

У Донецьку пролунали вибухи

«Вісім влучань по місцю базування окупантів та залізничній інфраструктурі. Все в ціль», – повідомив Петро Андрющенко.

На момент публікації росіяни не коментували атаку на Донецьк. Також вибухи в місті наразі не коментували в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, також вибухи лунали у Ставропольському краю Росії – там дрони атакували територію найбільшого виробника аміаку для російського ВПК «Невинномиський Азот». Внаслідок атаки зайнялися пожежі на заводі.