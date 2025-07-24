23 липня Україна та Росія провели черговий етап обміну військовополоненими

У середу, 23 липня, у межах чергового обміну полоненими додому повернулися 13 захисників з Львівщини, які перебували у російському полоні два-три роки. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Серед тих, хто вчора повернувся з полону додому, є житель села Андріївка Золочівського району – Михайло Дацко», – йдеться в повідомленні голови ЛОВА.

Михайло Дацко служив у 4-й окремій танковій бригаді ЗСУ імені гетьмана Івана Виговського. З червня 2023 року вважався зниклим безвісти.

Михайло Дацко потрапив у полон у червні 2023 року

Окрім того, з ворожого полону повернувся ще один захисник із Золочівського району – Віктор-Євген Буковський. Воїн народився у селі Єлиховичі. Служив у 53-й окремій механізованій бригаді імені князя Володи‌мира Монома‌ха. Зник безвісти у лютому 2023 року біля Бахмута Донецької області.

Віктор-Євген Буковський потрапив у російський полон у лютому 2023 року (фото ЛОВА)

У поліції Львівщини повідомили, що з російського полону повернувся поліцейський батальйону поліції особливого призначення «Корпус оперативно-раптової дії» (стрілецький) ГУНП у Львівській області Андрій Гаврильчук.

Старший сержант поліції потрапив у ворожий полон під час виконання бойового завдання на Донеччині. Вдома на ного чекали батьки, дружина та двоє донечок.

Андрій Гаврильчук виконував завдання у складі батальйону КОРД

Додому також повернувся захисник із Рави-Руської Юрій Козар. Він служив у 1 Донецькому прикордонному загоні ДПСУ. З березня 2022 року воїн перебував у ворожому полоні.

Мешканець Рави-Руської Юрій Козар повернувся з полону

23 липня Україна та Росія провели черговий етап обміну військовополоненими у межах виконання домовленостей, досягнутих під час другого раунду прямих перемовин у Стамбулі 2 червня. Додому повернулися важкохворі й тяжкопоранені захисники. За всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути понад 1000 людей.