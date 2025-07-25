Українець може втратити статус абсолютного чемпіона світу

Український важковаговик Олександр Усик отримав нового суперника – WBO зобов’язала абсолютного чемпіона світу провести обов’язковий захист проти Джозефа Паркера. Світова боксерська організація вже офіційно оголосила про початок перемовин щодо бою за чемпіонський пояс між українським та новозеландським боксерами. Команди обох спортсменів мають 30 днів, щоб досягти угоди. Якщо ж цього не станеться – WBO призначить промоутерські торги.

У разі відмови Усика від захисту титулу WBO пояс стане вакантним, а українець вдруге втратить звання абсолютного чемпіона хевівейту без бою і залишиться з поясами WBA, IBF та WBC.

Усик володіє титулом WBO з вересня 2021 року, коли рішенням суддів переміг Ентоні Джошуа у поєдинку за пояси трьох організацій. Ще у березні Світова боксерська організація зобов'язала Олександра провести захист титулу з тимчасовим чемпіоном світу Джозефом Паркером, однак погодилась відтермінувати бій через реванш проти Дюбуа (в якому українець вдруге відправив британця у нокаут).

Джозеф Паркер. Фото boxing scene

Нагадаємо, Паркер (36-3, 24 КО) захистив титул тимчасового чемпіона світу WBO у надважкій вазі проти конголезця Мартіна Баколе (21-1, 16 КО) у лютому 2025 року. Новозеландець володів цим поясом з 2016-го по 2018-й роки, перш ніж зазнав поразки від Ентоні Джошуа в об'єднавчому поєдинку. Цікаво, що Паркер мав провести бій проти Даніеля Дюбуа за титул чемпіона світу за версією IBF, проте британець знявся з поєдинку через хворобу.