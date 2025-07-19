У 2023 році Усик нокаутував Дюбуа в 9-му раунді

У ніч на неділю, 20 липня, у Лондоні на стадіоні «Вемблі» відбувся поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу між володарем поясів WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком і володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа. На кону стояло звання абсолютного чемпіона світу в гевівейті.

Все вирішилось доволі швидко – у п’ятому раунді Усик прямим влучання поклав Дюбуа на ринг і завершив поєдинок перемогою. Але про все по черзі…

Боксери розпочали з розвідки, не форсуючи події. Дюбуа намагався витіснити Олександра з центру рингу і притиснути до канатів, але Усик швидко переміщувався і не дозволяв супернику пресингувати. Наприкінці раунду пройшов удар від українця з лівої двічі поспіль.

Відео Championship Rounds

У другому раунді Дюбуа намагався йти в атаку, але Усик тримав британця на відстані витягнутої руки. Після небезпечного джебу від Даніеля Олександр відповів ударом в сонячне сплетіння, намагаючись збити дихання супернику. На останніх секундах наш козак зумів витягнути на себе опонента й у контрвипаді знову влучив.

Відео Championship Rounds

Третій раунд знову почався з небезпечних атак Дюбуа – він затиснув Олександра, але тому вдалося пірнути під нього і завдати удару в підборіддя.

Українець продовжив роботу «на ногах» у традиційному для себе стилі. Неймовірна розв'язка сталась у п'ятому раунді! Дюбуа двічі побував на канвасі. І вже не зміг підвестися. Рефері зупинив бій, зафіксувавши перемогу українця!

Нагадаємо, це було вже друге протистояння між боксерами. Уперше вони зійшлися в ринзі у серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

На шляху до матчу-реваншу Усик двічі переміг Тайсона Фʼюрі. У травні 2024 року в напруженому поєдинку українець здолав британця і став першим абсолютним чемпіоном світу у гевівейті з 1999 року після Леннокса Льюїса. У грудні того ж року Усик вдруге переміг «Циганського короля», відправивши його на пенсію. Своєю чергою Дюбуа, оговтавшись від поразки українцю, провів три поєдинки, в яких був сильнішим за Джарелла Міллера, Філіпа Хрговича та Ентоні Джошуа.