Маркета Вондроушова може подати апеляцію

Колишня шоста ракетка світу Маркета Вондроушова отримала чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил, повідомляє Міжнародне агентство з чесності в тенісі (ITIA).

Незалежний трибунал відсторонив її за відмову пройти позазмагальний допінг-контроль. Спортсменка не зможе брати участь у турнірах, тренувати, а також відвідувати змагання під егідою ITF, WTA, ATP, турнірів Grand Slam і національних федерацій. Термін дискваліфікації завершиться 21 червня 2030 року.

За інформацією джерела, 3 грудня 2025 року офіцерка допінг-контролю прибула до будинку тенісистки для проведення тестування, однак Вондроушова відмовилася надавати пробу. Згідно з правилами, відмова від тестування прирівнюється до позитивного допінг-тесту, тому базове покарання є таким самим, як і за вживання заборонених речовин.

26-річна тенісистка пояснила свої дії стресом, проблемами з психічним здоров’ям та побоюваннями за власну безпеку, однак трибунал вирішив, що ці аргуенти не є достатнім виправданням для відмови від тестування.

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Вондроушова вже відреагувала на тривалу дискваліфікацію величезним постом у своєму інстаграм.

«Я ніколи не вживала допінг. У мене ніколи не було позитивного допінг-тесту. Протягом усієї кар'єри я пройшла безліч антидопінгових перевірок і завжди виходила на корт із чистою совістю. Лише через три дні після інциденту, який зрештою змінив моє життя, мене протестували знову. Результат був негативним.

Останні сім місяців стали найважчими в моєму житті. Сім місяців очікування та невизначеності. Я співпрацювала. Я відповідала на кожне запитання. Я надала все, що від мене вимагали. Я давала свідчення перед трибуналом і робила все можливе, щоб пояснити, що сталося. Щодня оновлювала інформацію про своє місцезнаходження, щоб мене могли протестувати в будь-який момент. І мене тестували. Усі тести протягом цього періоду були негативними, так само як і всі тести за всю мою кар'єру», – написала тенісистка.

Маркета має право оскаржити рішення у Спортивному арбітражному суді. Також їй буде надано доступ до конфіденційної психологічної підтримки в межах програми допомоги гравцям.

Нагадаємо, Вондроушова – переможниця Вімблдону-2023 і фіналістка Ролан Гаррос-2019. У її доробку також срібло Олімпійських ігор 2020 року в одиночному розряді.