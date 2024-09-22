Кривдник Кличка і жертва Усика зазнав фіаско у дуелі зі своїм співвітчизником

Напередодні у Лондоні на стадіоні «Вемблі» відбувся бій за звання чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Бій між британцями став можливим після того, як Олександр Усик звільнив титул, втративши звання абсолютного чемпіона світу. Поєдинок протривав всього п’ять раундів і завершився перемогою Дюбуа – 34-річний боксер тричі побував у нокдауні, а у 5-му раунді був відправлений у нокаут.

Напередодні протистояння боксери провели зважування: Джошуа виявився трохи важчим за Дюбуа – 114,53 кг до 112,76 кг. Вже у першому раунді Джошуа опинився у нокдауні, але зміг підвестися і продовжити бій. Вдруге Ентоні потрапив у нокдаун наприкінці третього раунду – британський боксер зумів «провисіти» на канатах до перерви.

На початку четвертого раунду Джошуа втретє потрапив у нокдаун, а згодом ще раз опинився на канвасі. Остаточну перемогу Дюбуа оформив у п'ятому раунді – цього разу суперник уже не підвівся.

Нагадаємо, для Джошуа це четверта поразка в кар'єрі. Раніше він двічі поступався українцю Олександру Усику (2021, 2022 роки), а також одного разу мексиканцеві Енді Руїсу (2019 рік). До слова, саме Ентоні свого часу змусив Володимира Кличка повісити рукавички на цвях – британець у 2017 році переміг його технічним нокаутом в 11-му раунді. Цей бій став останнім у кар'єрі легендарного українця.

Своєю чергою Дюбуа здобув третю поспіль перемогу, вперше захистивши чемпіонський пояс і тепер може претендувати на поєдинок із переможцем реваншу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Цей бій запланований на 21 грудня.