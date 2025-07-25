На Хмельниччині правоохоронці перевіряють ймовірну схему незаконного зарахування військовозобовʼязаних до навчальних закладів для ухилення від мобілізації. Під підозрою – 2044 студенти. Про це йдеться в ухвалі Хмельницького міськрайонного суду від 22 липня.

За даними слідства, керівництво вищих і професійно-технічних навчальних закладів Хмельницької області могло зловживати службовим становищем та оформлювати студентами чоловіків віком від 25 до 60 років, які насправді не відвідували заняття. В ухвалі вказано, що завдяки схемі військовозобовʼязані отримували відстрочку від мобілізації.

Під час перевірок правоохоронці встановили 2044 студентів, що потрапили до групи ризику. Серед них:

302 людини взагалі не перебувають на військовому обліку;

513 людей не оновили свої військові дані вчасно;

28 чоловіків перебувають у розшуку;

ще 27 студентів вже мобілізовані після передання їхніх даних до територіальних центрів комплектування.

Один зі свідків підтвердив поліції, що частина таких студентів не відвідує навчання, а натомість ходить на роботу. Викладачі ж, за його словами, ставлять відмітки про відвідування занять та успішність, аби уникнути відрахування.

Справу розслідують за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем). Суддя Ольга Кирик надала поліції тимчасовий доступ до даних мобільного оператора одного зі студентів, якого підозрюють у фіктивному навчанні. Слідчі збиратимуть інформацію про всі його телефонні дзвінки, повідомлення та місцеперебування телефону з 1 січня 2023 року до 22 липня 2025 року. Такі дані, на думку слідства, мають допомогти довести, чи справді він перебував у навчальному закладі.

Під час досудового розслідування правоохоронці перевірятимуть не лише студентів, а й посадовців навчальних закладів, які могли бути причетні до організації цієї схеми.